Milan, Novak Djokovic: "Sono pronto", la proposta indecente ai rossoneri

01 novembre 2023 a

a

a

Il Milan, visto le ultime deludenti prestazioni, è alla ricerca di un fuoriclasse che possa segnare una svolta per il club. Olivier Giroud, campione del mondo con la Francia, è ormai sul viale del tramonto. Anche se, al momento, non ci sono alternative credibili che possano ricoprire il suo ruolo. Rafael Leao, invece, sembra il fratello scarso di quello che, solamente lo scorso anno, ha deliziato i tifosi rossoneri. Tanto che, nell'attesissima sfida contro il Paris Saint Germain di Kylian Mbappe, ha nettamente perso il confronto con il francese. I tempi di Zlatan Ibrahimovic, Ronaldinho e Andriy Shevchenko sembrano lontani anni luce.

È dai tempi di Kaka che un giocatore del Milan non vince il pallone d'oro. E chissà quanto tempo dovrà ancora passare per invertire questa tendenza. Ma, proprio dal red carpet del gala di ieri, lunedi 30 ottobre, è arrivata una dichiarazione da un campione che ha fatto "impazzire" i tifosi rossoneri. Ma c'è un piccolo problema: gioca, anzi incanta, a tennis. Si tratta infatti di Novak Djokovic, il numero 1 della classifica ATP. In una esilarante gag con lo yotuber IShowSpeed, il serbo si è esplicitamente offerto ai rossoneri. "Sono la nuova stella del Milan, ma non ho ancora giocato. Mi sto preparando per il prossimo anno".

L'amore di Djokovic per il Milan è noto già da tempo. Tanto da spingerlo a seguire in prima persona a San Siro l'euroderby dello scorso anno. “Amo il calcio”, ha dichiarato il serbo. “È uno sport che vorrei tanto praticare, una volta conclusa la carriera tennistica mi piacerebbe provare a giocare per un club”.