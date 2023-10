Inter, clamoroso sgarbo al Milan? "Chi arriva a gennaio", intreccio sul mercato

11 ottobre 2023 a

In estate fu a un passo dal Milan, prima che la trattativa si arenasse negli ultimi giorni di calciomercato per il rialzo sullo stipendio richiesto dai suoi agenti. Allora Moncada e Furlani scelsero Luka Jovic, mentre Mehdi Taremi è rimasto al Porto dove alla fine della prossima stagione andrà in scadenza di contratto. Secondo La Gazzetta dello Sport, ora l’Inter sogna lo sgarbo al Milan per prenderlo, dati i problemi in attacco visti in queste prime gare di stagione tra i nerazzurri. La squadra di Inzaghi ha sì l’attacco più prolifico del campionato (21 gol) e in 10 partite stagionali tra Serie A e Champions ha segnato oltre due reti di media ogni 90 minuti (2,3 per l’esattezza), eppure Marko Arnautovic e Alexis Sanchez non hanno ancora trovato il gol. Niente a che vedere con i compagni di reparto Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Gazzetta: Taremi-Inter, dipende dal cammino in Champions e dal giocatore

E non solo sono ancora all’asciutto, dato che l’ex Bologna (che ne avrà per un mese e mezzo dopo l’infortunio a Empoli) e il cileno non hanno tirato nello specchio nei 313 minuti complessivi in campo. Così Beppe Marotta pensa a Taremi, da tempo sul taccuino del direttore sportivo Piero Ausilio e uno dei nomi considerati dall’Inter anche la scorsa estate, nel momento in cui si è capito che l’affare Lukaku sarebbe ormai naufragato. Se il Porto ha fatto la voce grossa col Milan ad agosto, resistendo, non è detto riesca a fare altrettanto a gennaio. Magari dipenderà anche dal cammino in Champions dei portoghesi o dalla volontà dell’attaccante di restare senza rinnovo. Gli altri nomi sono sennò gli stessi opzionati dal Milan, come l’albanese Armando Broja del Chelsea, reduce da un lungo infortunio.