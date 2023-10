Milan, Pirlo e il piano segreto per ribaltare tutto: "Ho parlato con Maldini"

15 ottobre 2023 a

a

a

Andrea Pirlo finalmente rompe il silenzio su Paolo Maldini e sul presunto piano dell'ex dirigente del Milan di affidargli la panchina rossonera al posto di Stefano Pioli. Interventuo al Festival dello Sport di Trento, Pirlo ha affermato di aver parlato con Maldini: "Una chiacchierata tra amici", ha rivelato. Insomma c'è stato a quanto pare un incontro o una telefonata tra i due prima della partenza di Maldini dal Milan. Poi la chiamata alla Samp e la nuova avventura in Serie B.

Ma Pirlo è un fiume in piena e così non usa giri di parole e mette nel mirino tutti coloro che, a suo dire, non l'hanno voluto sulla panchina del Milan: "A qualcuno ha dato fastidio il fatto che abbia iniziato la mia carriera da allenatore della Juventus senza aver fatto gavetta – il concetto espresso da Pirlo -. So anche che questa cosa non piace nemmeno ai giornalisti che a volte sono prevenuti. Io invece preferisco far parlare il campo".

"Fumo in spogliatoio, tutto è concesso": la pesantissima accusa contro Andrea Pirlo

Poi ringrazia invece chi ha creduto nelle sue potenzialità da allenatore e gli ha offerto una panchina a Genova dove però le cose non stanno andando nel migliore dei modi: "Non posso fare altro che essere grato per l'opportunità che mi è stata offerta. Credo che avremmo potuto fare meglio negli anni successivi ma non ci sono rimasto male e ho continuato a fare il mio lavoro". Infine parla anche di Cristiano Ronaldo e delle voci di tensioni tra loro durante l'esperienza bianconera: "CR7 è un professionista esemplare con tutti – ha aggiunto Pirlo -. Non abbiamo mai avuto problemi anche se lui voleva giocare sempre per inseguire tutti i suoi record personali". Insomma caso chiuso. Pirlo guarda avanti.