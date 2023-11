Juve, Antonio Conte "è arrivato su una Smart nera": clamoroso a Vinovo

03 novembre 2023 a

Una visita a sorpresa a Vinovo: uscito dal cancello del Jtc — oggi non più della prima squadra, che si allena alla Continassa — c’era Antonio Conte a bordo di una Smart nera. Il JTC di via Stupinigi 182 oggi è il quartiere generale delle Women bianconere, della NextGen e delle giovanili. Lì ci sono gli uffici di Francesco Calvo che oggi è Managing Director Revenue & Football Development della Juventus. E proprio Calvo è il grande amico di Conte, già residente a Torino e invitato da un invito dell’ex compagno Paolo Montero, allenatore della Primavera bianconera. L’occasione per un saluto tra amici in concomitanza di un allenamento dei ragazzi.

Conte, addio alla Juve rimpianto grande. Dopo il no al Napoli, nel futuro c’è ancora Madama?

Che la visita di Conte possa rivelarsi come un segno del futuro? L’addio tra il pugliese e Madama è datato 15 luglio 2014, quando il tecnico lasciò per divergenze con la società concedendo così il suo posto a Massimiliano Allegri.

E a Belve, condotto da Francesca Fagnani, proprio Conte ha confessato che il rimpianto più grande della sua carriera era quello: dire addio alla Vecchia Signora per una decisione di pancia. Poche settimane fa è arrivato il no al Napoli, disposto a scaricare Rudi Garcia per lui. In caso di richiamata della Juve, il tecnico si tirerà indietro? E anche Allegri, a fine stagione, dovrà decidere cosa fare. Lo stesso che non avrebbe gradito la visita di Conte a Vinovo e che l’avrebbe fatto sapere ai vertici della società. Insomma, il futuro è tutto da scrivere.