Verstappen conquista il Gp del Brasile: sale a 17 il numero di vittorie stagionali

Max Verstappen ha conquistato il Gp del Brasile portando a 17 il numero di vittorie stagionali su 20 Gp disputati. Il campione del mondo della Red Bull, ha preceduto la McLaren di Lando Norris e l'Aston Martin di Fernando Alonso. L'asturiano al suo ottavo podio stagionale, è stato protagonista di una grande gara riuscendo a resistere nell'ultimo giro finale all0assalto di Sergio Perez, su Red Bull. Sesto post per il ferrarista Carlos Sainz dietro a Lance Stroll. Settimo Gasly, a seguire Hamilton, Tsunoda e Ocon. L'altro pilota della 'rossa', Charles Leclerc, non ha perso parte al Gp andando a sbattere contro il muretto nel giro di ricognizione. Verstappen sale a 52 vittorie in carriera, ad una sola lunghezza dall'ex ferrarista Sebastian Vettel. Con 37 gare da leader del mondiale, l'olandese eguaglia il record di Michael Schumacher.