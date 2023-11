La Juventus supera la Fiorentina al Franchi e consolida il secondo posto in classifica

05 novembre 2023 a

Quarta vittoria di fila e sesta partita senza subire gol per la Juventus che vince 1-0 sul campo della Fiorentina, grazie a un gol di Miretti al 10'. I bianconeri restano al 2° posto in classifica con 26 punti a -2 dall'Inter capolista, mentre i viola, al terzo ko di fila, restano fermi a quota 17 in settima posizione insieme alla Roma.

Nei primi dieci minuti del match inizia bene la squadra di casa che gestisce il possesso e resta nella metà campo avversaria. Al 10' però alla prima occasione sono gli ospiti a sbloccare la partita con il primo gol in Serie A di Miretti. L'azione si sviluppa sulla sinistra, dove Kostic punta Parisi e crossa per l'inserimento del prodotto delle giovanili bianconere che gira in rete il pallone dell'1-0 che si rivelerà decisivo. La Fiorentina prova a reagire e al 18' Beltran non trova il tocco da pochi passi sull'imbucata di Barak. Al 23' arriva il primo spunto di Nico Gonzalez che rientra sul sinistro e cerca la porta con un rasoterra parato da Szczesny. Al 29 ancora l'attaccante argentino pericoloso con un tiro dal limite dell'area e il portiere bianconero pronto a fermarlo. Poco dopo la mezz'ora errore di Gatti che non riesce a proteggere una rimessa dal fondo, pallone che finisce sui piedi di Kouamé che calcia di prima intenzione e scheggia il palo esterno. Al 37' contropiede pericoloso della Juve, innescato da Miretti e chiuso dal provvidenziale recupero di Gonzalez su Kean. L'ultima occasione della prima frazione è dei padroni di casa con Biraghi. Il capitano dei viola ci prova direttamente da calcio piazzato: vola Szczesny a togliere il pallone dalla porta.

In avvio di ripresa Chiesa serve Kean che incrocia il destro in area: lo mura Ranieri. Al 6' l'ex Mandragora cerca fortuna dalla distanza ma il suo sinistro è impreciso. Al 19' ci prova Bonaventura con un destro da fuori area che finisce fuori. Poco dopo azione insistita dei viola conclusa da Martinez Quarta murato al tiro in area, poi Bonaventura si procura un corner respinto da Kean. Al 23' Allegri cambia l'attacco: ecco Milik e il grande ex Vlahovic. Fuori Kean e un'altra vecchia conoscenza viola come Chiesa. Al 26' gran sinistro di Parisi, che calcia teso in mezzo un pallone che esce di un soffio.

Al 33' ottimo intervento difensivo di Rugani che sposta il pallone quanto basta per mettere Ikoné fuori tempo. Al 42' cross di Gonzalez per la testa di Nzola: pallone alto sopra la traversa. Al 46' Cambiaso di testa impegna Terracciano che si allunga e devia in corner. Gli ultimi assalti gigliati sono a salve la difesa bianconera regge senza ulteriori affanni e si porta a casa tre punti preziosi.