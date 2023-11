Ralf Schumacher, il dramma del fratello Michael: "Non possiamo fare altro"

06 novembre 2023 a

A dicembre saranno dieci anni che Michael Schumacher è rimasto coinvolto in un terribile incidente su una pista da sci. Da anni la famiglia del tedesco si è chiusa nel silenzio quasi totale, dovendo far fronte a una situazione drammatica. Il fratello Ralf ha rilasciato un’intervista al settimanale Bunte in cui ha parlato anche delle difficili condizioni di salute di Michael, con il quale ha condiviso un rapporto molto stretto, oltre che una carriera importante in Formula 1.

“La vita è imprevedibile ed è stata particolarmente ingiusta con Michael - ha sottolineato l’ex pilota di Jordan, Williams e Toyota - sappiamo benissimo che la vita può essere tremenda. Noi non possiamo fare altro che accettare il nostro destino. Tuttavia, quando vedo Mick e Gina Maria, il mio cuore sorride. Sono fonti di gioia pura ed è incredibile la forza che stanno dimostrando in un periodo tanto difficile. Ovviamente se qualcuno in famiglia, Corinna o i ragazzi, cerca il mio consiglio, io sarò presente, pronto ad aiutarli. Mi sembra però che abbiano preso la loro strada, siano ormai grandi, vadano per conto loro e sappiano perfettamente cosa fare”.

Insomma, la vita degli Schumacher sta andando avanti anche se Michael versa in condizioni di salute molto difficili. Ralf sta facendo il possibile per supportare i nipoti, dando una mano alla famiglia in ogni modo possibile. D’altronde in una situazione del genere rimanere uniti e fare fronte comune è l’unica cosa possibile. Parlando di argomenti più leggeri, nel corso dell’intervista Ralf ha parlato dei vigneti che possiede al confine tra Slovenia e Friuli Venezia Giulia: “Un modo perfetto per rallentare questa vita frenetica. Le persone qui vivono la quotidianità con estrema tranquillità e sono sempre cordiali e gentili. Invece di guidare auto veloci qui salgo a bordo di un trattore”.