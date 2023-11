Bobo Tv, "chi è la donna dietro Vieri": il tassello decisivo

07 novembre 2023 a

In questi giorni si fa un gran parlare della Bobo Tv e della rottura tra Christian Vieri, Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola. Non è chiaro perché le strade si sono separate, fatto sta che l’ex bomber dell’Inter non ha perso tempo a presentare nuovi format con diversi ospiti sul suo canale Twitch. Mentre ai microfoni di Striscia la Notizia vengono date le rispettive versioni idei fatti da Vieri e Cassano, senza però scendere nei dettagli, sui giornali si sta iniziando a scrivere del possibile ruolo della madre di Bobo in tutta questa vicenda, e non solo.

Christiane Rivaux è considerata la donna dietro agli affari di Vieri, che dopo aver smesso con il calcio giocato è sempre stato molto attivo a livello imprenditoriale e non solo. Stando a quanto riporta Calcio e Finanza, attualmente tutto ruota attorno alla Christiane Rivaux S.A.S. e C., società in accomandita semplice creata nel 1996 con sede a Prato. Anche se non appare nei documenti ufficiali, anche la Bobo Tv dovrebbe essere legata a questa società: nel registro dei marchi EUIPO risulta che la società che porta il nome della madre di Vieri ha presentato domanda di registrazione del logo Bobo Tv nel maggio 2022. Registrazione che è poi ufficialmente avvenuta a partire da settembre 2022.

Intanto Vieri è stato intercettato da Valerio Staffelli, che lo ha interrogato sullo scioglimento del quartetto storico della Bobo Tv: “Ognuno dice quello che vuole, ma per me non ha senso rispondere. Certe cose rimangono private. Possiamo dire che dopo qualche anno era giusto cambiare. Abbiamo finito, è la vita. Quinto uomo? Non so nemmeno chi sia questo quinto uomo. E non è neanche vero che io non volessi fare i teatri. Ma a tutti quei maiali, vigliacchi e topi di fogna che dicevano che la motivazione fosse economica una cosa la dico: siete dei falliti”.