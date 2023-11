Paola Egonu archivia Kasia: ecco chi è il suo nuovo uomo

08 novembre 2023 a

Grazie al ritorno in Italia, dopo un anno passato a giocare in Turchia, Paola Egonu ha ritrovato l’amore. Finita la storia con la collega Kasia Skorupa, la pallavolista azzurra si sta frequentando con Leonardo Puliti: si tratta di uno schiacciatore che gioca in A-3, ma che è anche laureato in legge e ha frequentato un master in sport e business management. I due si sono conosciuti quando la Egonu si è trasferita all’Allianz Vero Volley Milano, dato che Puliti ha un passato proprio al Vero Volley.

Per l’azzurra si tratta probabilmente di una conoscenza avvenuta con un ottimo tempismo, dato che era reduce da un’estate davvero complicata con la Nazionale, al punto che il suo futuro sembrava a rischio: tra la rottura con l’ormai ex ct Mazzanti, le panchine all’Europeo e l’auto-esclusione alla vigilia del Preolimpico, la Egonu ha passato dei momenti molto difficili. Adesso sembra aver trovato serenità, anche grazie alla relazione in corso con Puliti: i due sono usciti allo scoperto lo scorso 22 ottobre, in occasione della partita tra Milan e Juventus. Con il prato di San Siro sullo sfondo, la nuova coppia ha condiviso alcuni scatti sui social.

Puliti ha anche aggiunto una citazione tratta da una canzone dei Gym Class Heroes: “Chiamalo stupido, chiamala fortuna, chiamalo amore o come vuoi, ma ovunque vada tengo la sua foto nel portafoglio”. Insomma, i due sembrano fare sul serio, anche se qualcuno è rimasto sorpreso dalla Egonu, visto che in precedenza stava con una donna. Sull’argomento però l’azzurra era stata chiara già qualche tempo fa: “Mi ero innamorata di una collega e tutti a dire ‘la Egonu è lesbica’. No, non funziona così. Potrei innamorarmi di un ragazzo o di un’altra donna. Sono fatti miei”.