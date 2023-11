Paolo Maldini, schiaffo al Milan: "Con chi sta per firmare"

11 novembre 2023 a

Dopo l'addio al Milan, obbligato, l'addio all'Italia ma stavolta per scelta. Paolo Maldini sarebbe stato contattato dall'Al Ittihad, club della Saudi Pro League che vorrebbe affidargli il ruolo di direttore tecnico. L'ex bandiera rossonera, insomma, potrebbe andare a sventolare in Arabia Saudita per quella che il super esperto di calciomercato Fabrizio Romano definisce una "offerta indecente" dal punto di vista economico.



Ricapitoliamo: pochi giorni fa il tecnico portoghese dell'Al Ittihad Nuno Espirito Santo è stato esonerato dopo una durissima lite in spogliatoio con l'ex stella di Real Madrid e Francia, Karim Benzema. Senza una guida tecnica, la società è ora alla ricerca di un punto di riferimento dirigenziale che possa dare esperienza e credibilità al progetto. In campo, le cose vanno discretamente: terzo posto a -2 dall'Al Ahli di Kessie e Firmino, ma vista la campagna acquisti faraonica della scorsa estate non basta.

Maldini era già stato cercato qualche mese fa, subito dopo la dolorosa rottura con il Milan, quando il patron americano Gerry Cardinale ha cacciato su due piedi il suo dirigente e uomo-copertina per divergenze sulla gestione del mercato e del suo ruolo. Paolo però, ancora "in lutto" e non del tutto convinto dalla prospettiva araba, aveva declinato. Ora però, spiega Romano, le carte in tavola sono cambiate e Maldini avrebbe iniziato a riflettere seriamente sulla offerta.

Il sogno degli arabi, che in estate hanno strappato all'Europa anche l'ex Chelsea Kanté e l'ex Liverpool Fabinho, è di formare una coppia estra lusso tra campo e scrivania, affiancando a Maldini un nuovo allenatore: Zinedine Zidane, il mister delle Champions con il Real e icona del calcio mondiale.