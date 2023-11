Ibrahimovic stampella di Pioli? Non proprio: ecco la “spia” di Cardinale 

09 novembre 2023 a

Dopo la brutta sconfitta rimediata dal Milan contro l’Udinese, i discorsi riguardanti Zlatan Ibrahimovic hanno preso una piega diversa. O meglio, hanno subito una decisa accelerazione, con il proprietario Gerry Cardinale che sembra essersi convinto della necessità di aggiungere una figura come quella del calciatore svedese, che può andare a sostituire in parte Paolo Maldini. Quest’ultimo ha comunque lasciato un vuoto, dato che era un punto di riferimento per la squadra.

Sul ritorno di Ibrahimovic al Milan ormai non ci sono più dubbi, resta però da capire quale ruolo gli verrà assegnato e soprattutto quando rimetterà effettivamente piede a Milanello, stavolta non per una visita fugace ma per rimanerci. Le prossime settimane saranno cruciali per arrivare a un accordo definitivo: stando a quanto riportato da SportMediaset, l’incontro avvenuto a Milano qualche giorno fa tra Ibrahimovic e Cardinale è stato positivo. Restano però ancora da definire tutta una serie di dettagli che non sono propriamente secondari, a partire dal ruolo. Zlatan sarà la “stampella” del traballante Stefano Pioli o qualcosa di più?

In queste ore si sta parlando della possibilità che lo svedese diventi il “super-consulente” di Cardinale: in pratica dovrebbe assumere un ruolo che lo porterebbe a interfacciarsi direttamente con il proprietario del Milan. Secondo SportMediaset sono in programma ulteriori colloqui per definire chiaramente la situazione: la certezza è che il ritorno di Ibrahimovic in rossonero si farà, resta da capire quando e in che modo, ma il contratto pare che sia già in fase di stesura. Quindi la nuova vita al Milan di Zlatan potrebbe iniziare molto presto.