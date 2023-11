De Laurentiis, il gesto choc nell'intervallo: “Come un esonero”, Garcia ha le ore contate

12 novembre 2023 a

Sono ore agitate in casa Napoli. Dopo la sconfitta al ’Maradonà contro l’Empoli, il club è entrato in silenzio stampa. Non ha parlato nessuno dei giocatori, nè il tecnico Rudi Garcia, in bilico prima della sfida, e ora ad alto rischio esonero. Potrebbero esserci infatti sviluppi a breve sulla posizione del tecnico, la cui avventura a Napoli sembra essere arrivata al capolinea. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha praticamente esonerato Rudi Garcia già alla fine del primo tempo, quando è andato negli spogliatoi per criticare quel primo tempo orribile contro l'Empoli.

Poi dopo aver manifestato tutto il suo disappunto alla rete dell’Empoli nei minuti di recupero, De Laurentiis ha lasciato lo stadio al termine del match. Accanto a lui a seguire la partita in tribuna Fabio Cannavaro, che non ha mai nascosto il desiderio di guidare il Napoli.

Il Napoli crolla con l'Empoli. Ora Rudi Garcia rischia l'esonero

De Laurentiis potrebbe in queste ore riallacciare i contatti con gli allenatori già sondati nelle scorse settimane: tra i maggiori candidati ci sarebbe il croato Igor Tudor, ex tecnico del Verona, possibile anche un nuovo tentativo per Antonio Conte che sembra però contrario ad un subentro a stagione in corso. Non è escluso un possibile ritorno sulla panchina dei partenopei di Walter Mazzarri.