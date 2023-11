Napoli, la telefonata decisiva: Garcia ha le ore contate, chi arriva al suo posto

13 novembre 2023 a

Dopo la sosta Nazionali, sulla panchina del Napoli non si parlerà più francese. Il k.o. interno contro l’Empoli è risultato decisivo per convincere Aurelio de Laurentiis: Rudi Garcia verrà esonerato e, molto probabilmente, arriverà al suo posto Igor Tudor. L’ex tecnico dell’Udinese è la prima scelta, dopo il rifiuto di Antonio Conte di scorso mese, e l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha confermato i contatti tra le parti. Il croato, ex Marsiglia, ha allenato in Italia anche il Verona, oltre a fare il secondo alla Juve con Andrea Pirlo allenatore. Tra Tudor e il Napoli si parla di un accordo fino al 2025, con eventuale opzione di rinnovo valida per un altro anno.

Conte dice di nuovo “no”. Con Tudor contatti già un mese fa

I contatti con Tudor non sono una novità. Erano stati avviati già un mese fa e domenica la telefonata del patron all'agente, fatta direttamente dallo stadio, ha animato le trattative. Non arriverà Antonio Conte, che non vuole subentrare e preferisce ora dedicarsi alla famiglia. Il tecnico pugliese, indiscrezione delle ultime ore, è comunque stato ricontattato dal presidente partenopeo, rifiutando per la seconda volta in un mese. Il presidente ha messo la parola fine all'esperienza del francese già al termine del primo tempo della gara coi toscani. Era sceso negli spogliatoi ed era andato su tutte le furie, facendo come se l’allenatore non ci fosse.

De Laurentiis, il gesto choc nell'intervallo: “Come un esonero”, Garcia ha le ore contate

Più difficili le ipotesi Mazzarri e Cannavaro

Tra gli altri nomi restano quelli di Walter Mazzarri, suggestione difficilmente realizzabile, e Fabio Cannavaro, presente in tribuna domenica al Maradona. Quella del Campione del Mondo 2006 sarebbe sicuramente una scelta suggestiva, ma da parte del presidente non c'è stato alcun gesto o passo in avanti.