Immobile, beccato sotto il tunnel con l'arbitro: cosa si dicono

Lazio-Roma è stato il derby degli sbadigli. All’Olimpico un 0-0 con poche emozioni, con i giallorossi che restano sempre a +1 sui biancocelesti (18-17). Nel corso dell’intervallo è poi comparso un video divertente che riprende il capitano della squadra di Maurizio Sarri, Ciro Immobile, in un simpatico battibecco con l’arbitro Davide Massa. "Ma dimmi una cosa — dice Immobile, inquadrato dalle telecamere — nella rissa, quella là, mi hai ammonito?". NL'arbitro Massa chiarisce i dubbi: "No, non per la rissa. Io ti ho ammonito per il fallo. Per la rissa se ne ammonisco, ne ammonisco due, uno per parte. Era per il fallo". Una spiegazione che lascia comunque perplesso Immobile, che dà il proprio punto di vista finale: "Mah… avrei accettato l'ammonizione più per la rissa…" risponde sorridendo, "per farti capire che preferivo fosse stato per quello".

Immobile, il fallo da giallo su Mancini

La dinamica a cui si riferisce Immobile è avvenuta al 38’ di gioco: in una azione offensiva prolungata da parte della Lazio, il capitano biancoceleste ha provato a recuperare una palla sporca al limite dell'area di rigore, preceduto da Mancini. Entrato in scivolata sul difensore giallorosso, proprio con l'arbitro Massa a pochi passi, Massa ha così fischiato fallo. Dopo una rissa con Pedro che interviene spingendo via Paredes, per poi essere trattenuto da Cataldi mentre si fa avanti anche Llorente, Immobile è così stato ammonito. Il capitano laziale ha proseguito regolarmente il match senza più incorrere in sanzioni e l'arbitro Massa ha controllato il match fino al 90′, in un secondo tempo in cui ha dovuto estrarre altri tre cartellini gialli (otto in totale) distribuiti equamente tra Lazio e Roma, in perfetta parità come nel tabellino finale.