Claudio Lotito, "la proposta di Berlusconi": Lazio, come inizia tutto

Fabrizio Biasin 09 novembre 2023 a

a

a

Il giorno dopo la bella e importantissima vittoria della sua Lazio contro il Feyenoord, patron Claudio Lotito si confessa a Radio Serie A. E uno: «Sono tifoso della Lazio da quando avevo 5 anni». E due: «La sfida di salvare la Lazio mi venne proposta da Berlusconi, persona che stimavo molto perché aveva la capacità di capire le cose in anticipo».

Stefano Pioli, fino alla fine con le sue idee: nessuna mezza misura

E tre: «Sarebbe stato per me più facile acquisire la Lazio in fase fallimentare, io invece mi sono fatto carico dei debiti, poi applicai una legge dello Stato già esistente e non creata apposta per me come venne detto». E quattro: «Ci tengo a sottolineare che sono l’unico contribuente in Italia che ha sempre pagato ogni rata in anticipo». E cinque: «Io sono stato uno dei primi che ha cercato di coniugare i risultati positivi con una sana gestione». E sei: «Dopo Lotito, ci sarà Lotito? Sì, Enrico è già entrato nel sistema, si occupa del settore giovanile, lavorando alacremente e con dedizione».

Leao-Giroud, il Milan abbatte il Psg: Donnarumma umiliato. Fa festa pure la Lazio

E sette: «Immobile è il nostro capitano, c’è un rapporto oserei dire famigliare con lui, da parte mia e della società che rappresento non c’è nessun intendimento di alienarlo. Che lui possa andare in Arabia per me è una sorpresa». E otto: «Sarri è un grande insegnante di calcio, non abbiamo mai litigato». E nove: «Il derby è un campionato nel campionato, il suo risultato condiziona l’andamento successivo». E dieci e lode.