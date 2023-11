Bobo Tv, Vieri trascina Adani in tribunale?

15 novembre 2023 a

a

a

Rischia di finire in tribunale l'amicizia, forse finita, tra Bobo Vieri, Daniele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola. Il primo ha di fatto chiuso l'esperienza della Bobo Tv, salutando di punto in bianco i tre collaboratori per varare un nuovo format, in collaborazione con la Lega Serie A.

Adani, Cassano e Ventola, dopo giorni di silenzio, hanno pubblicato un comunicato congiunto accusando di fatto l'ex bomber di Juventus, Inter e Nazionale di "tradimento" personale, prima ancora che professionale. Qualche ora dopo, ecco il durissimo contro-comunicato di Vieri e del suo staff legale.

"Lo stato delle cose, farò una diretta domani": Lele Adani fa tremare Bobo Vieri

Non si citano mai Adani & co, ma il messaggio sembra forte e chiaro: "L'Avvocato Danilo Buongiorno, di Milano, legale del sig. Christian Vieri comunica che a fronte di notizie, articoli e comunicazioni varie svolte attraverso fonti social, testate giornalistiche, testate web, blog e da singoli privati (connessi con i recenti fatti della Bobo Tv) aventi contenuti apertamente diffamatori, offensivi e denigratori dell'immagine privata e pubblica dello stesso, si riserva fin d'ora di agire sia in sede civile che in sede penale avanti l’autorità giudiziaria competente per la tutela dei diritti e degli interessi del proprio assistito".

Una vicenda fatta di colpi di scena e sospetti. E anche di lacrime, quelle trattenute a stento da Adani che in una diretta su Instagram si è sfogato tirando in ballo proprio l'amicizia a suo dire tradita. "Torneremo a parlare di calcio, ma non so quando. Non è tempo... nel momento che si interrompe una cosa, non riesco ad andare in diretta e ridere con chi è di fianco come se niente fosse (riferimento, questo, proprio a quanto fatto da Vieri, ndr). Abbiamo condiviso la vita, la vita eh... Se vi dico tutte le cose che ho condiviso con il mio amico, mi dite 'è la vita'. Tutto quello che possono fare due fratelli, l'abbiamo condiviso. Io non ce la faccio. Non vado in onda domani o dopodomani. Non so come sia stato possibile che sia andato in onda come se niente fosse. Non fa parte della mia dirittura morale, ma rispetto chi lo fa".

"Ma chi è?". Clamoroso Vieri, porta l'ex Juve in diretta alla Bobo Tv: lo riconoscete?

Sulla rottura improvvisa, Adani, Cassano e Ventola hanno detto di aver cercato "di essere collaborativi, sollecitando e stimolando un percorso che rendesse la Bobo Tv, ancora più vicina alla gente, con sempre più attività sulle piattaforme". "Noi chiedevamo informazioni e stimoli. In cambio, abbiamo ricevuto risposte indirette (attraverso la nostra manager) e poi dirette, con modi non rispettosi", accusano i tre. "Ci è stata data la chiara dimostrazione di difformità d'intenti. A questo punto per noi era impossibile proseguire, così abbiamo deciso di fermarci qualche giorno per chiarire i dubbi sollevati e di farlo tutti insieme. Ci serviva una risposta forte e rassicurante per il futuro". Invece, sottolineano, "abbiamo invece ricevuto ringraziamenti 'per la collaborazione' (siamo diventati improvvisamente dei collaboratori...) in diretta live".