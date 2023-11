Sinner-Rune, malore sugli spalti: la partita si ferma, ansia e paura

17 novembre 2023 a

a

a

Durante il match alle Atp Finals di Torino tra Sinner e Rune qualcosa è andato nel verso storto. Come è noto il tennista italiano è andato direttamente in semifinale anche grazie al risultato del match di Djokovic, ma con la sua vittoria su Rune, Sinner ha mantenuto in pista Nole. Ma proprio durante il match con Rune c'è stato qualche momento di tensione legato a un imprevisto.

Quando i due campioni si stavano giocando il secondo set, la partita all'improvviso è stata interrotta per alcuni minuti. Una persona seduta tra gli spalti, nel corso del settimo game, ha avuto un malore e si è sentita male. Immediatamente gli operatori del 118 sono intervenuti per prestare soccorso e verificare la situazione. Durante lo stop alla partita anche lo stesso Sinner è apparso visibilmente preoccupato. Il campione si è avvicinato agli spalti per capire cosa stesse succedendo.

A quanto pare dopo qualche minuto di apprensione la situazione è rientrata e la partita è ripresa. Intanto Jannik Sinner è lanciatissimo in campo e sui bookmaker, che spingono il numero uno italiano verso un’impresa storica. Dopo la prima qualificazione di un italiano alle semifinali delle ATP Finals, le quote per il titolo premiano il classe 2001: il suo trionfo si gioca a 3 su Goldbet e Scommessemania, mentre meno di una settiamana fa il successo valeva più di 5. L’unico rivale per Jannik, riporta agipronews, resta l’eterno Novak Djokovic, il cui settimo titolo di Maestro dei Maestri oscilla tra 2,50 e 2,75. Il pubblico italiano ci crede, soprattutto dopo la vittoria di Sinner sul serbo nel round robin, e ora anche i betting analyst confermano: la conquista del torneo è alla portata.