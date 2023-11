Jannik Sinner, quando entra in campo... il dettaglio (sfuggito) che fa impazzire l'Italia

17 novembre 2023 a

Ormai la Sinner-mania è esplosa ed è incontrollabile. Già, Jannik Sinner è ufficialmente tra i primi quattro tennisti al mondo. E non si parla della classifica Atp, che lo aveva già certificato, ma della qualificazione alle semifinali degli Atp Finals di Torino. Dopo aver battuto Novak Djokovic, ecco che l'altoatesino nella serata di giovedì 16 novembre ha liquidato anche il danese Holger Rune.

Una partita tirata, vinta da Sinner in tre set: si aggiudica il primo, perde il secondo e sembra quasi sul punto di non farcela. Già, il volto teso e qualche problema alla schiena: continua a toccarla, fa preoccupare il pubblico. Poi, però, ingrana la quarta e anche la quinta. E vince ancora. Il pubblico è in delirio. Jannik a fine partita rassicura tutti: "La schiena? Tutto ok". E questo è quanto sperano tutti, quanto spera un'intera nazione che ha clamorosamente riscoperto il tennis e si raduna a seguire le gesta del ragazzo. Già, Jannik sembra avere davanti a sé un futuro tennistico clamoroso.

Il punto è che piace, Jannik. Serio, timido, poco mediatico, negli ultimi mesi criticato per varie vicende ma non si è mai scomposto. Poi quel tennis celestiale, un poco atipico, ma dannatamente efficace.

E tra tutto quel che abbiamo visto nella serata di ieri, anche un dettaglio, curioso e sul quale in molti si sono interrogati a lungo. Già, perché a Torino è entrato in campo tenendo un bambino per mano, il piccolino sfoggiava un sorriso unico e gli sussurra qualcosa. Un video diventato virale alla velocità della luce: che cosa gli avrà detto, il bimbo?

La soluzione al giallo la ha offerta direttamente Sinner nella conferenza stampa post-partita al Pala Alpitour: "Mi ha detto Forza Jannik, stasera siamo tutti con te". Poche e sentite parole, che descrivevano alla perfezione quanto visto a Torino. Lo stesso bimbo, per inciso, è stato celebrato dallo stesso Jannik a fine partita: "Sinner's biggest fan", il più grande fan di Sinner, ha scritto il tennista italiano a corredo di una story su Instagram.