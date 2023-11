Jannik Sinner vince gli Atp Finals? Quanti milioni incassa: cifre inimmaginabili

18 novembre 2023 a

Tutta l'Italia guarda a Jannik Sinner, il campione impegnato agli Atp Finals di Torino, dove nei gironi ha battuto per la prima volta in carriera Novak Djokovic. Oggi, sabato 18 novembre, l'attesissima semifinale contro Daniil Medvedev, contro il quale l'altoatesino ha vinto le ultime due partite. Ma contro il numero due al mondo servirà un'altra impresa. La finalissima sarà domenica, lo sfidante uno tra Alcaraz e Djokovic, che si sfideranno in serata.

Ma quanto potrebbe guadagnare, Jannik Sinner, in caso di vittoria agli Atp Finals di Torino? Facciamo due conti sul montepremi. Per i premi-partita, per la qualificazione e per aver vinto il girone, Sinner si è già messo in tasca la bellezza di 1,4 milioni di euro. Nel caso in cui battesse Medvedev, arriverebbe ad intascare complessivamente poco più di 2 milioni di euro.

Cifre clamorose, che in caso di vittoria finale si impennerebbero fino alla cifra-monstre di 4,5 milioni di euro. Il montepremi complessivo delle Atp Finals di Torino è infatti di circa 15 milioni di dollari, cifra superiore a quella delle eizioni precedenti. Sinner, ad oggi unico imbattuto nel torneo, in caso di vittoria finale si imporrebbe in ogni match, incassando il montepremi massimo, quello di campione imbattuto, pari a 4,8 milioni di dollari. Cifre pazzesche, le cifre che muovono il circuito tennistico ai massimi livelli.