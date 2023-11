Jannik Sinner scrive la storia del tennis italiano: liquida Medvedev, è in finale agli Atp Finals

18 novembre 2023 a

Strepitoso, monumentale, impressionante Jannik Sinner: vince ancora lui. Nelle semifinali degli Atp Finals di Torino piega Daniil Medvedev, numero due del mondo. Una vittoria netta, ottenuta al terzo set. E ora, la finalissima contro il vincente della seconda semifinale di stasera, quella tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Jannik si impone per 6-3, 6-7, 6-1. Impressionante il terzo e decisivo set: un domino assoluto dell'azzurro. Sinner è il primo italiano nella storia ad arrivare alla finalissima del torneo in 54 anni di storia: un'impresa accolta con puro delirio dal Pala Alpitour di Torino, che ogni giorno di più spinge il nostro atleta, con un tifo incessante e a tratti impressionante.

Ora ovviamene è pura Jannik-mania: l'altoatesino, dopo aver battuto nel girone per la prima volta in carriera Djokovic, strapazza anche Medvedev. Il russo è stato a lungo una bestia nera per Jannik: cinque sconfitte nelle prime cinque partite in carriera. Poi, il cambio di rotta: due vittorie e oggi, a Torino, la terza e più importante. L'appuntamento col destino è fissato per domani sera, domenica 18 novembre: alle 21 la finalissima del torneo che raccoglie i migliori otto tennisti al mondo, una finale che potrebbe essere per Jannik, a 22 anni, la definitiva consacrazione.

"È stata una partita molto molto difficile. Daniil ha giocato meglio di me all'inizio, ma in qualche modo sono riuscito a fargli break. Poi ho iniziato a giocare meglio. Nel terzo set ho cercato di essere più aggressivo, lui tirava molto forte. Io ho iniziato a servire meglio e alla fine ho trovato la soluzione giusta". Così, caldo e a bordo campo, Jannik Sinner dopo la vittoria contro Medvedev. "Da quando sono arrivato qua ho sentito un calore e energia incredibili, è una cosa pazzesca. Sono molto contento di questa prestazione, vediamo domani come andrà", ha concluso emozionato e determinato.