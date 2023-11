Atp Finals, Panatta demolisce Medvedev: "Cos'è, un trattamento di bellezza?"

18 novembre 2023 a

Jannik Sinner fa la storia alle Finals di Torino, battendo il numero 3 del mondo Daniil Medvedev in tre set e volando così in finale. È la prima volta che un italiano arriva all'ultimo atto del torneo. Affronterà il vincente tra Djokovic e Alcaraz. “E’ stata una partita molto difficile - ha commentato il 22enne subito dopo la gara - all’inizio Medvedev ha giocato meglio di me. Alla fine ho trovato la soluzione giusta, sono stato più aggressivo e ho servito molto meglio”.

Il risultato della partita lo aveva predetto Adriano Panatta nel podcast “La Telefonata”: “Sinner ce la può fare. Medvedev non mette mai pressione, rimette la palla in campo, sarebbe stato il mio avversario ideale”. Nel corso della gara, invece, a innervosire l'ex tennista sarebbe stata la richiesta dell'intervento del fisioterapista da parte di Medvedev. Cosa che tra l'altro ha scatenato anche i fischi del pubblico. “Ma poi cos'è questa cosa che devono andare ogni volta a fare il trattamento, ma cos’è un trattamento di bellezza? - ha commentato Panatta -. Tra un po’ metteranno la spa, forse c’è già. Questo è un regolamento che non ha senso".

Dopo un inizio un po' traballante, Sinner ha cambiato totalmente registro nel terzo set. A un certo punto Panatta ha detto riferendosi a Medvedev: “Doppio fallo, mai?”. E proprio in quel momento Medvedev ha fatto doppio fallo. Nonostante varie interruzioni e imprevisti, Sinner non si è mai scomposto ed è andato a prendersi la partita. “Un terzo set semplicemente pauroso”, ha commentato infine Paolo Bertolucci.