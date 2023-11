Euro 2024, l'Italia qualificata con un pari con l'Ucraina

20 novembre 2023 a

L'italia approda a Euro 2024. Gli azzurri staccano il pass con un pareggio per 0-0 con l'Ucraina. La vittoria contro la Macedonia aveva già spianato la strada per la qualificazione. Agli azzurri bastava un solo punto per accedere alla competizione europea. E di fatto la partita degli azzurri è stata tra luci e ombre. All'inizio del match, al 3' c'ha provato subito Raspadori. Cross di Dimarco dalla sinistra e palla per Raspadori sul secondo palo. Il tiro di quest'ultimo viene murato. Poco dopo anche l'Ucraina cerca di farsi vedere, tiro di Tsygankov dalla distanza: blocca sicuro Donnarumma. Poi una occasionissima per Chiesa al 7': corner dalla sinistra da parte di Dimarco, sul palo opposto sponda di Buongiorno al centro dell'area (forse la palla era uscita) e tiro da posizione molto ravvicinata di Chiesa, che però strozza la conclusione e spreca tutto.

Al 14' ci prova dalla distanza Sudakov, che gode di troppo spazio. Super intervento di Donnarumma. Italia pericolosa al 33': sovrapposizione Chiesa-Dimarco sulla sinistra, con lo juventino che mette in mezzo un cross teso sul quale Raspadori non arriva per un soffio. Gli azzurri tengono un buon ritmo e sul finire del primo tempo Chiesa attacca ancora sulla sinistra, entra in area, si accentra e viene fermato. In apertura di ripresa altro tentativo da lontano di Dimarco, il cui sinistro viene murato in calcio d'angolo. Paura al 64', sugli sviluppi di una rimessa laterale Donnarumma sbaglia a calcolare il rimbalzo ed esce a vuoto.

A metà del secondo tempo uno contro uno vincente di Chiesa a sinistra, con l'esterno che mette un cross teso nel mezzo. Scamacca si allunga e ci arriva con la punta, ma Trubin para sicuro. L'Italia spinge e all'86' prova a chiudere i giochi. Ma l'Ucraina resiste. Sul finire del match, a due minuti dal fischio finale, Sudakov si accentra e libera il tiro, che però esce debole e termina fra le braccia di Donnarumma. Poi la festa, azzurri qualificati.