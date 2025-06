Nazionale, Claudio Ranieri dice "no" a Gravina: è caos

Claudio Ranieri non sarà il nuovo ct dell'Italia. L'allenatore, dopo averci pensato e riflettuto bene, ha deciso di rispondere no alla chiamata della Figc e lo ha comunicato al presidente Gabriele Gravina. Ranieri ha detto di volersi concentrare solo sul nuovo incarico alla Roma. Insomma dopo l'addio di Luciano Spalletti, la nostra Nazionale brancola nel buio. I nomi che restano sul campo ormai sono pochissimi. A questo punto salgono le quotazioni di Stefano Pioli. Reduce da esperienze di successo al Milan, con uno scudetto conquistato, Pioli è apprezzato per la capacità di gestire gruppi e proporre un calcio offensivo e organizzato. La sua disponibilità immediata lo rende una scelta concreta.

Ma come dicevamo, non è l'unica opzione. Si fa anche il nome di Daniele De Rossi, un’altra ipotesi, sebbene non tra le principali. Ex bandiera della Nazionale, De Rossi conosce l’ambiente e potrebbe incarnare una scelta di continuità emotiva, nonostante la sua esperienza da allenatore sia limitata. Di certo la firma di Carlo Ancelotti con il Brasile ha sancito la perdita del grande nome per la panchina, l'unico che avrebbe potuto davvero ribaltare la Nazionale dandole quello spessore tecnico e tattico che manca da troppo tempo. Infine c'è anche chi torna a fare il nome di Roberto Mancini per un clamoroso ritorno.