Max Verstappen ubriaco in discoteca: il video fa il giro del mondo

Dopo il trionfo al Gran Premio di Las Vegas di Formula 1, Max Verstappen si è concesso una serata all'insegna del relax. Lui e il suo team, come riporta Fanpage.it, sono stati immortalati in un video circolato sui social in cui festeggiano insieme ai tifosi che ovviamente hanno riconosciuto il campione. A un certo punto sono partite delle ovazioni e anche un coro per il compagno di scuderia Sergio Perez. Una cosa che ha sorpreso un po' tutti, visto che i rapporti tra i due non sarebbero dei migliori, soprattutto dopo gli scontri di questa stagione.

In ogni caso, nel video il pilota olandese della Red Bull appare scatenato e su di giri e non si tira certo indietro di fronte ai cori dedicati al collega messicano. E così, quando i tifosi presenti iniziano a cantare: "Oeoeoeoe, Checo, Checooo!", anche Max decide di unirsi al coro, mentre in mano regge un bicchiere. Poco dopo, invece, i fan gli dedicano un tributo urlando il suo nome. In altri video ancora, poi, si vede Verstappen chiacchierare e fare foto con tifosi e amici. Una serata spensierata, insomma, quella che l'olandese si è voluto concedere prima di riposarsi e di tornare al lavoro in vista dell'ultimo appuntamento della stagione ad Abu Dhabi.