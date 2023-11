Jannik Sinner-Sonego, il segreto in allenamento: come nasce la vittoria in Davis

24 novembre 2023 a

È stato proprio il doppio maschile che ha portato la vittoria all’Italia contro l’Olanda, nei quarti di Coppa Davis. Dopo il k.o. di Matteo Arnaldi al the break del terzo set contro Botic Van De Zandschulp e la vittoria di Jannik Sinner sempre nel singolo contro Tallon Griekspoor, l’altoatesino insieme a Lorenzo Sonego ha battuto il duo olandese formato ancora da Griekspoor e da Wesley Koolhof con un doppio 6-3 6-4 nonostante gli sfavori del pronostico.

"Non giocavamo insieme da inizio anno — le parole di un contento Sonego a Sky Sport subito dopo la partita — ma nonostante questo la sintonia durante la gara era alle stelle". Merito meno degli allenamenti, ma del feeling cresciuto giocando insieme a Fifa, il famoso videogioco sul calcio.

Sinner: “Giocare con Sonego è più semplice, aveva pressione per il doppio”

"È stato un bel doppio, sapevo che io e Sinner ci saremmo trovati bene insieme. Ci siamo preparati giocando a FIFA — prosegue ancora Sonego a Sky Sport — È stato bello ritrovarci in campo e avere sensazioni positive. Non è semplice lasciar fuori Bolelli e Musetti”. Dal videogioco alla partita d'esordio nel doppio di Coppa Davis, vinta con l’Olanda, il passo è stato breve ed è sembrato che il feeling tra i due fosse già sviluppato molto bene: “Giocare con un amico come Sonego rende tutto più semplice. A Fifa giochiamo insieme!”, le parole dell’altoatesino reduce dal secondo posto di Torino delle Nitto Atp Finals. Giocare con lui ha anche aiutato ad allentare la pressione in vista del match decisivo: "Avevamo tanta pressione per tutta la giornata, siamo partiti con un po' di sfortuna nel primo singolare — ha concluso il tennista 22enne di Sesto — La posizione di Volandri non è semplice, ci sono tante scelte possibili".