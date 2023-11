Milan, il nodo dei 20 milioni di euro: perché Stefano Pioli suda freddo

28 novembre 2023 a

A 180 minuti dalla fine, l’unica certezza è che il Milan è padrone del proprio destino di Champions League. Stasera, martedì 28 novembre, alle 21 c’è la penultima sfida del girone contro il Borussia Dortmund. In caso di vittoria contro i tedeschi, i rossoneri li supererebbero in classifica e si porterebbero a un passo dalla qualificazione, prima dell’ultima gara in casa del Newcastle, il prossimo 13 dicembre. E avanzare agli ottavi di Champions, si sa, significa tanto in fatto di soldi.

Come ricorda il Corriere della Sera, il passaggio del turno vale ben 20 milioni di euro: tanto incasserebbe il Diavolo se centrasse la qualificazione agli ottavi. Oltre ai premi Uefa e agli incentivi degli sponsor: un sold out in più al botteghino. Il bottino sarebbe inoltre fondamentale da investire sul mercato di riparazione di gennaio, dove servirà il cash per sistemare la rosa nei punti deboli in difesa e in attacco.

A San Siro anche Sinner. In campo tornano i “fondamentali” Giroud e Loftus-Cheek

“Dobbiamo avere la mentalità e la grinta di Sinner, dovremo lottare su ogni punto come lui — ha detto Pioli, appassionato di tennis — Speriamo sia allo stadio a seguirci”. E Jannik, fresco vincitore in Coppa Davis, ci sarà sicuramente. Con lui anche 75.000 tifosi e il presidente del Diavolo, Gerry Cardinale, il numero uno di RedBird che vuole sistemare gli ultimi dettagli nell’affare Ibrahimovic. In attacco tornerà Giroud, dopo lo stop di sabato per squalifica contro la Fiorentina: con lui il peso offensivo è completamente diverso. E il gol nella ripresa contro il Psg lo ha dimostrato. Non ci sarà però Leao, infortunatosi nell’avvio di partita contro il Lecce. Al suo posto sulla sinistra spazio a Pulisic, con Chukwueze a destra. Pagato 28 milioni bonus inclusi, il nigeriano deve dare la scintilla. Non ci sarà Camarda, perché a

differenza della Serie A per giocare in Europa occorre aver compiuto 16 anni e firmato un contratto da professionista. Prezioso il recupero di Loftus-Cheek, tra i migliori contro il Psg.