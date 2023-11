Milan allo sbando, "chi gioca in difesa domenica": tifosi nel panico

30 novembre 2023 a

Non c’è niente da fare: questo Milan è oramai stato preso di mira dagli infortuni. Con il k.o. di Malick Thiaw (oltre a quello dei rossoneri contro il Borussia Dortmund) il numero degli giocatori “incerottati” in stagione è salito a quota 25. Troppi.

E in molti sui social si sono scagliati contro Stefano Pioli e il suo staff, rilanciando l’hashtag #PioliOut. Thiaw è solo l’ultimo di una lunga serie, che era proseguita prima della sosta (lo stop di Leao) e al rientro dalla pausa Nazionali (la lesione per Noah Okafor). L’infermieria a Milanello è piena e in vista della sfida di domenica con il Frosinone tra i centrali è rimasto solo Fikayo Tomori. Sono fuori Pierre Kalulu, che ne avrà ancora per circa tre mesi. Kjaer, che fa i conti con acciacchi, e Pellegrino, che si è ritrovato sul lettino medico dopo soli settanta minuti d’esordio in A di Napoli-Milan. Fuori rosa c’è Mattia Caldara, che avrebbe fatto comodo ma è anche lui infortunato.

Milan, chi gioca in difesa contro il Frosinone? Ipotesi Krunic o Calabria centrale

Thiaw ha riportato una lesione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra: ne avrà per un paio di mesi, lo rivedremo nel 2024. La possibilità per domenica è quella di vedere Calabria centrale, con uno tra Florenzi e Musah come terzini destro. Altrimenti possibile l’arretramento di Rade Krunic in difesa, al quale verrà chiesto uno sforzo. Oppure c’è sempre qualche giovane della Primavera di Abate. Nelle ultime uscite di campionato, senza Kjaer, Pioli ha convocato il 18enne Jan-Carlo Simic, che aveva aggregato alla prima squadra già nella tournée estiva americana. Ma non partirà sicuramente dal primo domenica contro la formazione di Eusebio Di Francesco. Insomma, in casa Milan il piatto piange.