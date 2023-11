Franco Zuccalà, morto a 83 anni lo storico giornalista sportivo Rai

30 novembre 2023 a

a

a

È scomparso all'età di 83 anni Franco Zuccalà. Volto del giornalismo sportivo della Rai e scrittore, Zuccalà era nato a Catania nel 1940, ma aveva lasciato la Sicilia da giovane. A dare la triste notizia è il presidente dell'Ussi Sicilia Gaetano Rizzo: "Scompare un amico, ancora prima che un maestro", dice rivolgendo le condoglianze alla famiglia e annunciando un ricordo in occasione della prossima riunione del consiglio regionale dell'Ussi.

Con un passato in radio, giornali e tv, Zuccalà raggiunse la notorietà con la Rai con i servizi da inviato per "La Domenica Sportiva", "Novantesimo Minuto", "Il Processo del Lunedì" e il Tg1. Non solo, perché per ben undici anni ha presentato per la Rai Corporation di New York, un programma bisettimanale dal titolo "I temi del calcio". Tra le collaborazioni quella con la Televisione della Svizzera Italiana e con Montecarlo Sat. Olimpiadi, Mondiali di calcio, Europei, Coppa d’Africa.

Raphael Dwamena muore sul campo a 28 anni: calcio sotto choc, il terribile precedente

Insomma, dal 1958 ha seguito tutti i più importanti avvenimenti sportivi, tanto da ottenere la laurea "Honoris Causa" in "Telecommunication Science" presso la Columbia University di New York. Tra i giornali con i quali ha lavorato spuntano "La Sicilia", "La Gazzetta dello Sport", "Il Giornale" e "Tuttosport". Dal 2000 era editorialista della agenzia giornalistica "Italpress".