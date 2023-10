Calcio, morto Alvaro Prieto: "Il corpo tra due vagoni", la tragedia

16 ottobre 2023 a

Alvaro Prieto è stato trovato senza vita a soli 18 anni. In Spagna la sua storia sta facendo discutere molto: le tracce del giovane calciatore del Cordoba Fc si erano perse giovedì 12 ottobre. L’ultimo posto in cui era stato avvistato era la stazione ferroviaria di Siviglia, dopo aver trascorso una serata in compagnia di alcuni amici. Il suo corpo è stato trovato stamattina, lunedì 16 ottobre, tra due vagoni di un treno: è stata una troupe televisiva a ritrovare in diretta il cadavere di Prieto.

Un fatto che ha scatenato delle polemiche: sui social in molti si sono lamentati contro il servizio pubblico spagnolo per aver mostrato delle immagini molto crude, ovvero le gambe del 18enne che spuntavano in mezzo ai due vagoni. Tra l’altro la troupe televisiva ha mandato tutto in diretta senza prima avvisare la polizia né la famiglia del giovane, che è quindi venuta a sapere la notizia nel modo peggiore possibile. Il presentatore della trasmissione si è poi scusato per questo collegamento in diretta: “Abbiamo mandato in onda immagini in diretta che non avrebbero mai dovuto essere trasmesse. Le scuse sono rivolte innanzitutto alla famiglia del defunto. Le immagini sono state rimosse dalla trasmissione digitale del programma in modo che non possano mai più essere viste”.

Al di là della polemica per il modo in cui è stato ritrovato Prieto, adesso l’unica cosa che conta è capire cosa gli sia successo. Le ultime informazioni certe risalgono a giovedì mattina, con le telecamere di sicurezza che lo avevano ripreso mentre lasciava la stazione. L’intenzione del 18enne era di tornare a Cordoba, ma aveva perso il treno e aveva cercato di salire su un altro convoglio, dal quale era stato fatto scendere non avendo un biglietto valido. Quello che è successo in seguito è tutto da ricostruire, di certo c’è che ha condotto Prieto alla morte.