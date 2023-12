Novak Djokovic rimpiazzato? "Supportato a livello finanziario": spunta il nome dell'erede

03 dicembre 2023 a

Ha vinto le Next Gen ATP Finals 2023 e ora in molti lo definiscono l'erede di Novak Djokovic. Hamad Medjedovic, anche lui tennista serbo, ha battuto in finale il francese Arthur Fils in 5 set (4-3; 1-4; 2-4; 4-3 e 1-4). E, grazie a questo successo è divento il sesto campione della manifestazione. Medjedovic succede nell'albo d'oro allo statunitense Brandon Nakashima, che l'anno scorso aveva vinto l'ultima edizione disputata a Milano.

Nato a Novi Pazar il 18 luglio 2003, lo sportivo livello Junior vanta come best ranking la posizione numero 9 raggiunta a inizio 2021. A capire le grandi potenzialità di Medjedovic è stato lo stesso Djokovic. I due si sono conosciuti il giorno del compleanno del giovane tennista: "È stata una sorpresa, era il mio nono o decimo compleanno. Ricordo che mi stavo allenando, e mio padre mi disse: ‘Vieni, dobbiamo andare da un’altra parte’. Siamo usciti insieme al mio coach, poi ho capito che stavamo andando al suo circolo. Fino all’ultimo non potevo credere che l’avrei incontrato. Ricordo che lo stavamo aspettando e dal nulla si è palesato. Quando l’ho visto, ero abbastanza scioccato".

Da quel momento Djokovic ha preso sotto la sua ala il giovane connazionale, offrendo supporto finanziario e da qualche mese Hamad lavora a tempo pieno con l’ex numero 12 al mondo e capitano di Coppa Davis Viktor Troicki. Che sia lui dunque l'erede di Djokovic? I segnali ci sono tutti.