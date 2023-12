05 dicembre 2023 a

La moviola in campo non spegne le polemiche, e quanto accaduto domenica sera in Napoli-Inter, con l'arbitro Massa contestato dai padroni di casa per due episodi dubbi che hanno condizionato l'andamento del match (poi vinto 3-0 dai nerazzurri), lo dimostra pienamente. Nemmeno nel calcio basta la tecnologia.