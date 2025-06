Simone Inzaghi non è Mourinho: perché può ripartire

La differenza tra José Mourinho nel 2010 e Simone Inzaghi ora è che il primo aveva già deciso di lasciare l’Inter a prescindere dal risultato della finale mentre il secondo non aveva deciso un bel niente. Mourinho si era ritagliato il tempo per sé, Simone lo ha dedicato tutto all’Inter. Hanno provato in tutti i modi ad avvelenare la lunga vigilia di Monaco ponendogli la stessa tediosa domanda a oltranza ma lui non ci è cascato. Ha sempre risposto gentilmente e in totale trasparenza che nei prossimi giorni avrebbe incontrato la società per parlarne.

Quella bisognava godersela, questa bisognava vincerla. Non ci è riuscito. Per la maggior parte dei tifosi nerazzurri e, soprattutto, per la società, non cambia niente. Inzaghi non aveva bisogno di questa Champions per consacrarsi. Serviva al mister per togliersi il peso di chi continua a indicare le sconfitte, ignorando le vittorie come questa finale, la seconda negli ultimi tre anni. Perché queste sono vittorie. E non è retorica da quattro soldi. In finale bisogna arrivarci e l’Inter lo ha fatto due volte senza avere le stesse armi di chi non ci arriva nemmeno. Anche senza la coppa, l’evoluzione di Inzaghi è completa. Da giovane allenatore a navigato manager. Così, per la prima volta, Simone porrà delle condizioni all’Inter.

È giusto che lo faccia perché non è più l’allenatore inferiore alla storia del club nerazzurro: ne è all’altezza. Ne fa addirittura parte, anche senza sigillo europeo. È un salto di qualità propedeutico alle riunioni dei prossimi giorni in cui chiederà gli investimenti che merita di ricevere. Non su di lui, no, lo stipendio non gli è mai importato più di tanto, ma sull’Inter. Ecco, se è vero da un lato che perdere la finale di Champions può azzerare le motivazioni, dall’altro questa sconfitta offre a Inzaghi una ragione in più per ripartire.