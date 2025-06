Inter, Fabregas rifiuta. Spunta una ipotesi choc

Cesc Fabregas - e il Como - hanno detto no all'Inter: non sarà lui a guidare i nerazzurri la prossima stagione. ''Abbiamo comunicato il nostro rifiuto direttamente al presidente dell'Inter, che lo ha riconosciuto con la cortesia e la chiarezza che ci si aspetta tra club che nutrono reciproco rispetto - queste le parole nella nota ufficiale del club comasco -. Per questo motivo, trattiamo le voci insistenti sul loro interesse per il nostro allenatore come pura fantasia".

Chi arriverà per sostituire Simone Inzaghi? Ore calde in casa nerazzurra, con la coppia Marotta-Ausilio impegnata a trovare il tecnico per la prossima stagione. Il prescelto della dirigenza era Cesc Fabregas, ma pochi minuti fa - tramite una nota ufficiale - il Como ha confermato la permanenza dello spagnolo.