Maignan-Milan, addio a un passo: il nodo degli 8 milioni, chi piomba sul portiere

Dopo la telenovela Rafa Leao-rinnovo, durata un anno e mezzo e chiusa alla fine di scorsa stagione, ora il Milan ha iniziato la partita sul rinnovo di Mike Maignan, che un mesetto fa aveva detto: “Non è il momento giusto per parlare del rinnovo”. La voglia comune tra le parti è quella di andare avanti. Ma le difficoltà, secondo il Corriere della Sera, non mancano anche in questo caso. Perché l'ex Lille, sul quale è piombato prepotentemente il Bayern Monaco, ha chiesto un ingaggio da vero top player: 8 milioni di euro. Il triplo dell'attuale stipendio pari a 2,8 mln. Troppo per le casse rossonere.

Rinnovo Maignan, con una offerta importante Milan costretto a sedersi al tavolo

Maignan, 28 anni, ad oggi è nella top-3 dei portieri più forti al mondo e la papera contro il Borussia non cancella prestazioni da vero top player, in grado di portare al Milan svariati punti. Il prezzo per cui è valutato “Magic Mike” non è inferiore ai 100 milioni di euro, ma in caso di offerte “mostre” come quella del Newcastle in estate per Sandro Tonali, allora ci sarebbe da sedersi al tavolo. Proprio il messaggio che, per Maignan, è stato fatto recapitare al Chelsea la scorsa estate.

Maignan, il Milan deve blindarlo. Ma gli otto milioni…

Il prossimo giugno, però, potrebbe tornare alla carica il Bayern Monaco, che ha inserito il francese nella lista degli acquisti potenziali per il dopo Neuer. Blindarlo con un prolungamento sarebbe l'ideale (attualmente è legato ai rossoneri fino al 2028), ma c'è da fare i conti con gli 8 milioni di euro richiesti dall'entourage del portiere. Una richiesta importante, superiore anche ai 7 milioni di euro netti garantiti a Rafa Leao, attualmente il più pagato in rosa.