Rade Krunic, addio-Milan a gennaio: il blitz, con chi sta per firmare

Il futuro di Rade Krunic con il Milan potrebbe essere ai titoli di coda. Dopo i seri tentativi in estate, che hanno fatto vacillare il giocatore convinto con qualche difficoltà da Stefano Pioli, il Fenerbahce si è rifatto sotto e potrebbe presentare un’offerta in vista del mercato invernale. Come riferito da Tuttosport, il bosniaco (in scadenza nel 2025) vorrebbe cambiare aria e l’a.d. Giorgio Furlani ha già fissato il prezzo, chiedendo al club turco 10 milioni di euro per registrare così un’importante plusvalenza da 8 milioni di euro. Il Diavolo è in attesa dell’offerta ufficiale.

Sabuncuoglu: “Ds Fenerbahce presto in Italia per trovare l’accordo su Krunic”

Quello che potrebbe favorire presto una possibile trattativa riguarda la mancanza di un accordo per il rinnovo con i rossoneri e il posto da titolare a rischio, considerando anche il ritorno di Ismael Bennacer, in campo con il Frosinone dopo la rottura del legamento del ginocchio nella semifinale di andata della scorsa Champions contro l’Inter. Il Fenerbahce crede di poter convicere il Milan tanto che, secondo il giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu, il direttore sportivo del club turco, Mario Branco, sarà in Italia per parlare con la dirigenza rossonera e trovare un accordo per il passaggio di Krunic in Turchia. I gialloblù offrirebbero un contratto dal valore doppio rispetto a quello che Krunic percepisce oggi a Milano (1,2 milioni di euro netti all’anno).

Milan, vicino Miranda del Betis: pronto contratto di quattro anni

Intanto proprio il duo Furlani-Moncada è vicino a garantire il primo rinforzo in difesa per Stefano Pioli. Dal Betis dovrebbe arrivare Juan Miranda, 23 anni, già cercato in estate. Una possibilità in più nel ruolo di terzino sinistro per far rifiatare Theo Hernandez nelle partite di minor cartello. Da esterno mancino era Theo a non potersi permettere di mancare un turno: oltre al jolly Florenzi, non c’è un terzino di spinta in grado di sostituirlo. I rossoneri — secondo La Gazzetta dello Sport — pensano a un investimento low-cost. Gli spagnoli non possono permettersi di tirare sul prezzo: a 3, massimo 4 milioni, si può fare. Quattro anche gli anni di contratto che legherebbero Miranda al Milan.