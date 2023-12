Inter, il colpo grosso su Lautaro: "Firma? Spero già domani!"

Fabrizio Biasin 08 dicembre 2023 a

In una succulenta esclusiva targata Sport Mediaset, il “Toro” Lautaro Martinez conferma il suo amore per l’Inter. In particolare, parla del rinnovo del contratto (che poi è la cosa più importante): «Manca poco. Firma a capodanno? Spero domani! Sono tranquillo e sereno, qui mi sento bene e ho tanta voglia di rinnovare. La firma per me è pronta, mancano solo un paio di dettagli.

La gente mi vuole bene e io ne voglio a loro. La società farà la sua parte, io sto facendo la mia. Manca poco, non c’è problema». Il nuovo accordo - anche se in realtà per l’annuncio serve ancora un po’ di tempo - avrà scadenza 2028 e porterà il neo -capitano a toccare i dieci annidi permanenza in nerazzurro, sulle orme di un mito come Javier Zanetti. Così l’attuale capocannoniere della A: «L’ottimo inizio? Sono arrivati ragazzi straordinari ma non mi aspettavo ci integrassimo tutti così in fretta». Lo pensavano in pochi, anche quelli che ora recitano la subdola cantilena: «Lo scudetto? Lo può perdere solo l’Inter!». Furbetti.