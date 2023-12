Nicolò Barella, il dramma della moglie Federica: "Il bimbo più piccolo ci ha lasciato"

08 dicembre 2023 a

a

a

Quarto figlio in arrivo dopo la nascita di tre bimbe (Rebecca, Lavinia e Matilde), per Nicolò Barella e sua moglie Federica Schievenin. Ad annunciarlo è proprio la donna con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, un post dal quale emerge però anche un percorso molto doloroso: "Siete arrivati insieme ed è stata un’emozione immensa. Durante questo viaggio il più piccolo ci ha lasciato per noi che avevamo già vissuto questo dolore atroce, pochi mesi fa, è stato riaprire una ferita - scrive Federica riferendosi probabilmente alla perdita di un gemellino e di un altro bimbo in una gravidanza precedente - sono stati mesi difficili anzi un anno difficilissimo, con tuo papà vicino è stato tutto un po' più semplice".

Sofia Goggia trionfa nel SuperG. Ma quanto paura per la Curtoni, dramma sfiorato

Ma ora è il momento della felicità: "Ora esplodiamo di gioia sapendo che tu stai bene e non vediamo l’ora di vederti. Ti stiamo aspettando piccolo Barella", conclude Federica Schievenin che pubblica anche le foto delle tre figlie, tutte con la maglietta dell'Inter indosso e una piccolissima per il nascituro tra le mani.