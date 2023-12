Zdenek Zeman, medici sconvolti: come lo beccano in stanza dopo l'ischemia

14 dicembre 2023 a

a

a

Ora Zdenek Zeman è fuori pericolo, sta bene: l'ischemia transitoria che ha colpito il mister della Delfino Pescara due giorni fa non ha lasciato conseguenze profonde, tanto che non ci sarà bisogno neppure di un intervento di pulizia alla carotide. Certo, sul tecnico boemo ora pende il divieto assoluto di fumare sigarette: sarà durissima, per lui, uno che era abituato a fumarne dalle 40 alle 60 al giorno.

L'importante, però, è che il mitico Zeman stia bene. E il fatto che le sue condizioni siano buone lo conferma un aneddoto strepitoso che filtra dalla clinica Pierangeli di Pescara, dove è tutt'ora ricoverato. Il tutto è accaduto quando i medici sono entrati nella sua stanza per comunicargli che gli esami non avevano riscontrato nulla di grave.

Il punto è che i dottori, una volta entrati nella stanza di Zdenek, si sono imbattuti in una scena per certi versi incredibili: lo hanno sorpreso nel letto mentre scriveva qualcosa su un foglio. "Sto preparando la formazione di stasera", ha commentato laconico, come se nulla fosse, l'allenatore del Pescara, che poche ore dopo sarebbe sceso in campo contro il Catania per la Coppa Italia di Serie C, partita sfortunata per gli abruzzesi, battuti per 2-0 nei quarti della competizione.

Zdenek Zeman colpito da ischemia, ricoverato a Pescara: le condizioni del mister

L'aneddoto è stato rivelato dalla Gazzetta dello Sport, una curiosità che spiega alla perfezione l'amore che prova Zeman per il suo lavoro e la sua voglia di tornare il prima possibile in panchina, quella panchina su cui siede ormai da più di 50 anni: gli esordi risalgono ai primi anni '70, quando il tecnico boemo iniziò la sua carriera sulla panchina di alcune squadre dilettantistiche siciliane.