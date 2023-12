Djokovic? "Ti avrebbe spazzato via", terremoto tra le stelle del tennis

14 dicembre 2023 a

Quando si parla di Nole Djokovic, la polemica è sempre dietro l'angolo, spesso con protagonisti inattesi. Tra gli appassionati di tennis in queste ore sta tenendo banco la rissa social tra due bei caratterini, il tedesco Boris Becker (campionissimo degli anni Ottanta oggi allenatore del talento danese Holger Rune) e l'australiano Nick Kyrgios, una delle teste calde più famose del circuito Atp.

Comincia Bum-bum, condividendo polemicamente uno stralcio dell'intervista dello stesso Kyrgios a The Athletic: "Il gioco un tempo era molto lento. Penso a Boris Becker… Non che non fossero forti, ma dire che sarebbero altrettanto forti adesso è assurdo. Un grande servizio all'epoca aveva una velocità compresa tra 197 e 200 KM/H. Giocatori come me servono costantemente a 220, agli angoli. È un gioco completamente diverso. Non dico che non riuscirebbero a trovare la loro strada, ma adesso per giocare il serve and volley, per farlo sempre, devi servire a 220: se servi a meno di 220, Djokovic ti mangia vivo. Lleyton Hewitt ha distrutto Sampras agli US Open: è stato il primo prototipo di giocatore in grado di rispondere. Cosa farebbe Djokovic a uno come Sampras?".

Più che un confronto, insomma, uno scontro generazionale. E Becker non l'ha presa bene: "Nick parla di uno sport che, a quanto pare, odia… I fatti dicono che non ha mai vinto un Major da giocatore o da allenatore, quindi da dove arriva la sua credibilità? Cerca di paragonare le generazioni... Laver contro Federer, Borg contro Nadal, Sampras contro Djokovic?! Per non parlare di McEnroe, Connors, Lendl, Agassi, Courier, Edberg, Wilander, Kuerten, Bruguera, Rafter, Hewitt e molti altri...Su OnlyFans parli di tante cose, ma non di tennis".

L'australiano non si lascia sfuggire l'opportunità di rispondergli per le rime: "Questo tizio parla di credibilità… L'ultima volta che ho controllato eri tu quello che nascondeva i beni, no? (Kyrgios si riferisce alla vecchia condanna di Becker per bancarotta). Ho battuto Federer, Nadal, Djokovic, Murray, quindi sento di avere un po' di credibilità…. Non ci vuole uno scienziato missilistico per capire che Novak ti avrebbe spazzato via nel tuo prime. Non è un attacco, sono solo fatti". Non manca un attacco piuttosto personale: "E il tuo ragazzo Zverev? Non ha nemmeno vinto uno Slam di doppio. E ho apprezzato la citazione di OnlyFans: Boris Becker ha parlato del marchio! Ho sempre saputo che eri al passo con i miei business".