Nick Kyrgios, ultima porcheria contro Sinner: "È un talento"

Nick Kyrgios è tornato a farsi sentire. Nonostante sia alle prese con il recupero fisico nella speranza di tornare in campo al Roland Garros, l’australiano non ha perso occasione per dire la sua sul mondo del tennis — e in particolare su Jannik Sinner, suo bersaglio preferito. L’occasione è nata da un commento pubblicato su X (ex Twitter) dall’insider Scott Barclay, che ha profetizzato il trionfo dell’azzurro agli Internazionali di Roma con una frase netta: “Jannik Sinner vincerà Roma e l'Atp Tour dovrà fare un duro esame di coscienza”. Parole forti, che lodano la forza del numero uno del mondo, considerato ancora nettamente favorito nonostante il recente stop forzato.

Un’opinione che non ha lasciato indifferente Kyrgios, che ha replicato senza troppi giri di parole: “Perché? È un talento generazionale? Non sarei affatto sorpreso”, accompagnando il tutto con un’emoji ironica. Dietro il tono apparentemente leggero, l’australiano sembra voler ridimensionare il valore assoluto di Sinner, come sempre insomma. L'australiano, re dei rosiconi, in qualche modo suggerisce che una sua vittoria sarebbe più frutto della debolezza altrui che di una superiorità schiacciante.