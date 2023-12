Stefano Pioli? "Le colpe del mister": Milan, la cannonata dell'ex

14 dicembre 2023 a

Il Milan è fuori dalla Champions. È finita di fatto malissimo con un terzo posto che permette ai rossoneri il declassamento in Europa League. Una mazzata per la squadra allenata da Pioli che di fatto ormai sembra un tecnico commissariato.

L'ingresso nel board del Milan di Zlatan Ibrahimovic di fatto è il segnale che l’esperienza del tecnico sulla panchina rossonera si avvia sul sentiero del tramonto. Pioli, decisivo per la conquista dello scudetto di due anni fa, non ha retto il passo delle concorrenti nelle due stagioni successive, di cui una è quella in corso e non sembra esserci un riscatto all'orizzonte.

E a parlare della situazione pesante al Milan è stato un ex come Dest che ha rilasciato un'intervista a ianlucadimarzio.com: "È una bellissima sensazione essere di nuovo in campo e avere più spazio. Ovviamente ho vissuto momenti difficili al Milan, ma sono contento di essere in un grande club come il PSV e di poter giocare. L'Eredivisie magari non sarà la Serie A o la Liga che sono due grandi campionati ma ho fatto un passo indietro per farne due avanti...". Poi ha anche parlato del suo ex tecnico: "Non sono arrabbiato, non ho niente contro mister Pioli. Sono cose che succedono. Però quando ho giocato, non penso che abbia fatto male! Poi certo anch'io ho delle colpe, che mi assumo, così come lui. Ma sono cose che rimangono all'interno". Infine conclude lapidario: "Attualmente non seguo le partite dei rossoneri. Il Milan è il passato, sono concentrato solo sul PSV".