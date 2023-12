Roma, Pisilli segna a 19 anni? Dopo la rete, un'immagine pazzesca: eccola...

15 dicembre 2023 a

Una serata semplicemente indimenticabile per Niccolò Pisilli: classe 2004, a 19 anni segna la sua prima rete con la Roma. Lo fa in Europa League contro il Sheriff all'Olimpico, davanti ai suoi tifosi: in rete al 93esimo per il definitivo 3-0. Poi la gioia incontenibile, le lacrime, la commozione.

"Sono entrato qui che avevo nove anni, ero in quarta elementare, per me Trigoria è una famiglia. Una notte così la sognavo da tutta la vita perché sono romanista da sempre. Non riuscivo neppure a immaginarla una notte così perché segnare sotto la Sud è incredibile, i tifosi della Roma sono speciali e lo sanno tutti", ha commentato Pisilli, figlio di un tennista, a fine partita.

E ancora: "Io cerco sempre di provare a fare le giocate che so fare, ho cercato di stare tranquillo e spero di esserci riuscito. Mourinho? Da lui si impara tantissimo, è un onore lavorare con lui. A cosa ho pensato dopo il gol? Un mix di emozioni che faccio ancora fatica a dire, di sicuro ho pensato a tutto il mio percorso per arrivare fino a qui. Mi sembra tutto un sogno. A chi mi ispiro? Non ho un giocatore particolare", ha concluso il romanista. Per inciso, dopo la rete, anche Josè Mourinho si è commosso in panchina.

Pisilli è campione d'Europa con la Under 19, e su di lui Mourinho sembra averci visto lungo, sin dalla scorsa estate quando lo ha portato in Portogallo in ritiro. Centrocampista offensivo, nell'ultimo anno in Primavera ha messo a segno 11 rete con 7 assisti. Il debutto in Serie A risale allo scorso 6 maggio, nella gara persa con l'Inter per 2-0.

Ovviamente dopo la rete di giovedì sera social e tifosi sono impazziti. Molti i commenti e altrettante le immagini di Niccolò Pisilli rilanciate, soprattutto su X. Tra tutte, forse, quella che potete vedere qui in calce è quella che meglio di tutte le altre descrive cosa possa aver provato un ragazzo di 19 anni nel momento in cui vede un sogno avverarsi: il primo gol con la maglia della sua Roma.