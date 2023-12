Stefano Pioli, altro schiaffo al mister: "Cedo biglietto secondo arancio Milan-Monza"

15 dicembre 2023 a

No, non c'è pace per Stefano Pioli. Il mister del Milan resta nel mirino, nonostante la vittoria in rimonta a Newcastle in Champions League. Vittoria che però non è servita per compiere un'impresa quasi impossibile, ossia qualificarsi agli ottavi: il pareggio tra Borussia Dortmund e Psg ha chiuso ogni spiraglio, resta però l'Europa League.

E insomma, i rossoneri si interrogano, guardano al futuro con molti dubbi e con l'infermeria che resta cronicamente piena. Nel frattempo, a Milanello ecco il ritorno, per la terza volta, di Zlatan Ibrahimovic, con un ruolo ancora non del tutto chiaro. Ma la missione dello svedese, nella sua essenza, appare chiara: dare la carica giusta, smuovere le acque, serrare i ranghi. E chissà mister Pioli come ha preso, davvero, il suo arrivo: lo ritiene una presenza ingombrante? Ne apprezzerà il supporto? Oppure teme che il reintegro di Zlatan sia il primo passo verso il suo addio? Ai posteri l'ardua sentenza.

Stefano Pioli? "Le colpe del mister": Milan, la cannonata dell'ex

Ora, a parlare dovrà essere il campo. E anche in Serie A i rossoneri non sono messi benissimo: sono nove le lunghezze dall'inter capolista e sei quelle dalla Juve, seconda. Ma il trend appare negativo. Domenica alle 12.30 il Milan accoglierà in casa il Monza. E ora ogni partita appare decisiva: sia per le speranze della squadra di restare in qualche modo dentro alla corsa scudetto, sia per Stefano Pioli, a caccia di riconferme necessarie per scacciare il fantasma dell'esonero. Ma il mister, da tempo, ha perso l'appoggio di parte della tifoseria. Ormai la tempesta di post su X che si raccolgono dietro all'hashtag #PioliOut dopo ogni passo falso è una sorta di rituale. E impressiona notare come quel rituale non si interrompa mai. Già, perché l'hashtag #PioliOut è sempre alimentantissimo. Anche oggi, dopo il Newcastle e senza partite in corso. E c'èm anche chi, feroce, tra il serio e il faceto, scrive su X: "Cedo biglietto secondo arancio per Milan-Monza". A corredo, ovviamente, #PioliOut. Già, un bruttissimo momento, per mister Pioli.