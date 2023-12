Rune, l'anti-Sinner perde la testa: "Spettacolo di mer***"

20 dicembre 2023 a

Da tempo fa parlare di sé per i colpi in campo ma anche per le esuberanze dei suoi atteggiamenti. Holger Rune però è fatto così, e nelle ultime ore ci è ricascato. Il tennista danese, numero 8 al mondo, è stato sconfitto in finale dell'Ultimate Tennis Showdown da Jack Draper. Oltre al risultato, ha fatto parlare di sé per le critiche velate al format creato dal suo ex coach Mouratoglou. Oltre a questo anche le interviste durante i match e l'eccessiva libertà concessa ai giocatori.

Rune sul format dell’Ultimate Tennis Showdown: “Non mi piace”

Durante la sfida contro Bublik, il danese ha espresso il suo dissenso verso il format: "Non mi piace — le sue parole — Non lo so, è pur sempre tennis ma è strano”. Per poi rispondere male alle domande degli interlocutori. In una di questa ha risposto "Che domanda stupida…", lasciando in maniera sbrigativa l'intervista per tornare subito a giocare. Successivamente i risultati positivi avevano calmato la sua ira, tornata poi in occasione della difficile partita contro Rublev.

Rune dopo la sfida con Rublev: “Uno spettacolo di m…”

Durante la sfida contro il russo, numero 5 al mondo, Rune ha protestato a lungo con l'arbitro fino ad arrampicarsi sul suo seggiolino. In merito a quanto accaduto, Rune ha risposto: "Questo è uno spettacolo di m***da". Le sue parole hanno fatto calare il gelo tra tutti i presenti, spiazzati dal giudizio del danese. Insomma un tennista che non smette di far parlare di sé.