Zeman, lo sfogo dopo le dimissioni: "Fatevi i c*** vostri"

Zeman torna a dirigere la seduta di allenamento del Pescara, dopo il ricovero in ospedale a seguito di un’ischemia transitoria che lo aveva colpito lo scorso 12 dicembre. Il tecnico boemo aveva anche chiesto di poter sedere in panchina nell’ultimo turno di weekend, dopo che le sue condizioni erano sensibilmente migliorate, ma lo staff medico aveva negato il nulla osta. Da oggi Zeman è di nuovo in campo alla guida del suo Delfino, come certifica anche una foto che lo ritrae in divisa sul profilo X del Pescara calcio e il post: "Bentornato mister!".

Di fatto, solo quattro giorni dopo essere stato dimesso dalla clinica 'Pietrangeli' di Pescara, dove era stato ricoverato a causa di un'ischemia cerebrale, Zeman tornerà al Centro Sportivo del Pescara per allenare la sua squadra, che martedì riprenderà la preparazione in vista della gara di sabato contro la Fermana, come ricorda Pescarasport24.it. Zeman vorrebbe già sedersi in panchina. Ma i medici sono stati categorici: stop fino a Primavera e basta con le sigarette.

Gli esami cui è stato sottoposto Zeman durante la degenza hanno escluso un eventuale intervento chirurgico. E Romano Perticone sui social ha pubblicato un dialogo curioso che riguarda il mister con uno dei suoi giocatori: Lui : “ Ho sentito il Mister, gli ho chiesto come stesse ” Io : “ E cosa ti ha detto? ” Lui: “Ma perché volete sapere come sto? Fatevi i cazzi vostri!", idolo si nasce". Nulla da aggiungere.