Ferrari, salta Carlos Sainz? "Ci restano tre mesi"

Se il rinnovo di Charles Leclerc e la Ferrari, fino al 2029, potrebbe arrivare presto, tra Carlos Sainz e la scuderia di Maranello l’intesa ancora non c’è, è riportato sul Corriere della Sera. Le discussioni sul prolungamento stanno tardando, come ammesso da Frédéric Vasseur durante il classico pranzo di Natale in Emilia. In un evento promozionale di Estrella Galicia a Madrid (sponsor del pilota ex McLaren, ndr), lo spagnolo ha sottolineato la volontà "di iniziare la prossima stagione sapendo già dove correrò in quella successiva, non mi piacerebbe partire senza aver firmato".

Oltre al trattamento economico c’è la questione della durata, si lavora a un’intesa biennale: "Non sono il tipo da un anno soltanto, quelle sono speculazioni — le parole di Sainz —. Sento la stima di Fred e del team, e prolungherò se continuerò a sentirla: abbiamo tre mesi per l’intesa. Se la vogliamo in due la raggiungeremo".

Sainz è stato portato a Maranello da Mattia Binotto ed è un pilota sensibile e utile allo sviluppo. Lo spagnolo piace a tanti, non solo all’Audi che entrerà nel 2026, ma anche all’Aston Martin, che passerà ai motori Honda. Data l’età di Alonso e gli attriti fra l’asturiano e i motoristi giapponesi ai tempi della McLaren, Lawrence Stroll si sta guardando intorno e ci pensa.

Sempre Sainz ha detto durante l’evento "di volere due vittorie per il 2024". Quanto alla nuova monoposto in arrivo nel 2024, l’iberico conferma che è nella giusta direzione ("Lezione imparata"), ma non si sbilancia: "Per lottare per il Mondiale contro la Red Bull serve un passo davvero grande — le sue parole — Max quest’anno è andato al 100% solo quando ne aveva bisogno. Ed è quello che mi spaventa di più".