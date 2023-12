Napoli-Frosinone, Walter Mazzarri umiliato: "Dove sta?", la foto dallo spogliatoio

20 dicembre 2023 a

Un vero e proprio colpo duro da digerire. Il 4-0 è l'umiliazione più dura subita dal Napoli in Coppa Italia contro il Frosinone. Una disfatta che ha evidenziato le difficoltà di una squadra che non riesce a uscire definitivamente da una crisi fisica, tattica, mentale e di risultati. Il tecnico toscano sperava di poter risolvere un bel pò di problemi, ma si è reso conto che ci vuole ancora tempo prima di venire fuori da uno stato comatoso che non promette nulla di buono. Ha chiesto scusa ai tifosi l’allenatore di San Vincenzo per l’indecoroso spettacolo contro i ciociari.

Aveva scelto di cambiare 9 uomini su 11 rispetto al match con il Cagliari sperando di schierare i titolari nella ripresa e vincere la partita. Il paradosso è che le riserve stavano facendo bene e il crollo c’è stato con l’ingresso dei big. La città si è svegliata frastornata stamattina dopo la sonora sconfitta. L’avrà fatto anche Aurelio De Laurentiis che si sta rendendo conto di quanti problemi ha commesso nella programmazione del Napoli post scudetto. Pensava che senza Spalletti e Giuntoli sarebbe stato tutto in discesa. Ma si è sbagliato. Scelse Garcia che ha fallito. Poi ha affidato la panchina a Mazzarri che ha trovato una situazione disastrosa. E così sui social impazzano i meme su De Laurentiis che chiede "dov'è Garcia?" e qualcuno nello spogliatoio gli risponde "adesso c'è Mazzarri".