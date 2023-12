Superlega. Reichart fa tremare il calcio: "Partite gratis in streaming"

22 dicembre 2023 a

a

a

La Corte di giustizia Ue ha accolto il ricorso degli organizzatori della Superlega, con la seguente motivazione: "Abuso di posizione dominante da UEFA e FIFA". Una decisione molto attesa che ora potrebbe cambiare tutto e potrebbe far tornare in voga il torneo promosso in passato dai grandi club europei.

Intanto dopo la sentenza le parole del Ceo di A22 Sports, Bernd Reichart, società incaricata di organizzare la Superlega in cui lavora l'ex presidente della Juventus Andrea Agnelli, ha parlato così a caldo: "Abbiamo ottenuto il Diritto di Competere, il monopolio Uefa è finito — dice — Il calcio è libero. I club sono ora liberi dalla minaccia di sanzioni e liberi di determinare il proprio futuro. Per i tifosi proponiamo la visione gratuita di tutte le partite della Super League. Per i club le entrate e le spese di solidarietà saranno garantite".

Superlega, c'è il via libera dalla Corte Ue: "Uefa e Fifa, è monopolio". Terremoto-calcio

Superlega, via libera. Grandi incassi alle società che partecipano?

Una novità, quelle delle partite in chiaro, che avrebbe del clamoroso. A22 Sports ritiene di poter e garantire incassi massicci alle società partecipanti (eliminando la cospicua fetta di torta garantita a Fifa e Uefa) anche senza contratti con broadcast televisivi e streaming, almeno da quanto è dato intuire da queste prime parole. Il progetto è ambizioso, ma stavolta sembra anche molto strutturato per non ripetere quel fallimento. In passato ci fu anche una rivolta dei tifosi, soprattutto in Inghilterra, che fece partire la valanga che portò alla marcia indietro dei sei club britannici. In cantiere c'è un torneo diverso da quello originariamente ideato, una formula ‘aperta' a 64 squadre. Tutte idee che adesso possono essere spinte al massimo della velocità.