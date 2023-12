Jannik Sinner e Alcaraz, "patto contro Djokovic?": cosa accadrà tra poche ore

22 dicembre 2023 a

Giovedì l’allenamento congiunto in Spagna, al Ferrero Sport Club di Alicante, oggi, venerdì 22 dicembre, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz scenderanno in campo per un allenamento congiunto, che resta attesissimo.

Al momento non si conosce l'orario dell’allenamento, né si sa se ci sarà una copertura televisiva o streaming. I due sono amici sin da quando erano ragazzini, si rispettano e sanno che il futuro del tennis è nelle loro mani, una volta che calerà Novak Djokovic nella sua straordinaria carriera. Per lo spagnolo lo Slam è già arrivato e l’ultimo grande successo è quello allo scorso Wimbledon proprio contro Djokovic, attuale numero uno al mondo. Molti tifosi dell'altoatesino, però, insinuano il dubbio che al fenomeno del tennis italiano non convenga prestare il fianco all'amico-rivale spagnolo, rivelando ogni aspetto del suo gioco.

Alcaraz-Sinner, Gala di Natale “in completo da tennis”

Ad Alicante, Alcaraz e Sinner si stanno allenando già da tempo per farsi trovare pronti in Australia, dove si giocherà al meglio dei cinque set con condizioni climatiche complicate (caldo opprimente, forte vento e tanta umidità). Sinner è ad Alicante e si sposterà di poco, in Spagna, per partecipare venerdì 22 dicembre al Gala di Natale dell'Academy di Juan Carlos Ferrero. Jannik sarà presente alla serata e secondo quanto filtra indosserà il completino e sarà in campo per una sessione di allenamento congiunta. Gli orari e la data non sono stati resi noti, ma il video potrebbe andare in diretta streaming sul sito dell'Academy di Juan Carlos Ferrero, ex numero 1 del mondo e da anni mentore del tennista spagnolo.