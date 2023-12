Valentino Rossi e Francesca Sofia, "l'abbiamo fatto nel paddock"

22 dicembre 2023 a

a

a

Dopo Federica Pellegrini, anche Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, si è raccontata a Mamma dilettante, il nuovo podcast condotto da Diletta Leotta, rivelando particolare piuttosto piccanti.

Con l’ex pilota di MotoGP “non è che lo facevamo nel box, ma nel motorhome — dice — I piloti hanno un’area dedicata solo a loro, è come una camera. Con Valentino capitava che facessimo sesso nel paddock, soprattutto da fidanzati”. Proprio il paddock “è un paese con 20-30 team — dice la modella milanese — La maggior parte sono uomini. Ci sono anche donne che si occupano di hospitality e comunicazione. Ma sono soprattutto uomini… E poi ci sono le ombrelline, io tra l’altro ero una di loro e così è iniziata la mia storia d’amore con Valentino”.

"Come il bacio di Valentino Rossi": Bagnaia, lo schiaffo a Marc Marquez

Novello: “Sesso con Vale capitato quando eravamo già una coppia, non il sabato prima della gara”

I piloti hanno talmente tanto da fare tra meeting e prove “che non è che hanno poi molto tempo di dedicarsi a queste ombrelline — aggiunge Novello — Quindi non è che c’è tutto questo gran sesso… Però se dovesse capitare è una cosa che fa anche bene. E a noi è capitato, però noi eravamo già una coppia, magari non il sabato prima della gara però capitava. Però non è che lo facevamo nel box, i piloti hanno un’area dedicata solo a loro, è come una camera”.

"Perché Jannik Sinner deve stare attento alle donne": il pesante sospetto di Alberto Tomba

Novello: “Giulietta dolce e generosa, vorrei una famiglia generosa”

La conduttrice al Festival di Sanremo 2020 ha poi rivelato altri dettagli sulla figlia Giulietta, oggi un anno e mezzo, rivelando che sia lei sia Vale desiderano regalarle presto un fratellino o una sorellina. "Ho sempre sognato di avere una famiglia numerosa e di far crescere i miei bambini insieme — ha aggiunto Novello — Credo che la condivisione sia un valore fondamentale per la loro educazione. Giulietta lo capisce bene, perché è una bambina dolce e generosa”. E ancora ”È anche una bambina appassionata di moto, come il papà" ha aggiunto la modella, spiegando che "Giulietta non perde mai un'occasione per andare al ranch, dove segue le gare, i piloti, si mette in mezzo a loro quando discutono delle strategie". Un amore innato per le due ruote che lega tutta la storia d’amore della Novello e di Rossi.